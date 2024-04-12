Александр Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиМежду 1827 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Николай Антонов
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Иван Александров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1827 и 1830