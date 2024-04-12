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Александр Николаев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Между 1827 и 1830

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Николай Антонов

Мать: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1827 и 1830
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