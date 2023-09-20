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Ахтер Ицек (Исаак)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтер (Авруцкая) Роза Иосифовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ахтер (Ахтер) Ида Исааковна

Мать ребёнка: Ахтер (Авруцкая) Роза Иосифовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ахтер Изроэль Исакович

Мать ребёнка: Ахтер (Авруцкая) Роза Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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