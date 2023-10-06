Юрин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрин Василий Николаевич
Мать: Юрина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна
Смерть
Неизвестно