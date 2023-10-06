Юрин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрин Василий Николаевич

Мать: Юрина Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Юрина Евгения Федоровна

Смерть
Неизвестно

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