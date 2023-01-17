Андреева (Терехова) Фекла Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.08.1927
Дата смерти13.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927
Отец: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1948
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич
д. Нурбель
Рождение ребёнка
04.06.1953
Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич
д. Нурбель
Рождение ребёнка
13.03.1956
д. Нурбель
Рождение ребёнка
24.05.1958
д. Нурбель
Рождение ребёнка
18.12.1960
д. Нурбель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1983
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Убийство