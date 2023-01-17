Андреева (Терехова) Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Терехова) Фекла Ефимовна

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Место рождения

Чибыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.08.1927

Дата смерти

13.02.1983

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1927

Отец: Терехов Ефим Сергеевич

Мать: Терехова Ольга Григорьевна

Чибыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Андреев Иван Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

д. Нурбель
Рождение ребёнка
04.06.1953

Сын: Андреев Николай Петрович

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

д. Нурбель
Рождение ребёнка
13.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

д. Нурбель
Рождение ребёнка
24.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

д. Нурбель
Рождение ребёнка
18.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

д. Нурбель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Петр Андреевич

Смерть
13.02.1983
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Убийство
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