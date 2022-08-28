Медведева Алена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Алена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1989

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1989

Отец: Медведев Андрей Дмитриевич

Мать: Эльмира

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