Зелеов? Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелеов? Матвеев

Зелеов? Матвеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Матвей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дричин, Пуховичский район, Минская область
Смерть
1805
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close