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Торхов Моисей (Мосей) Иванов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Торхов Иван (ст.) Миронов

Мать: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евдокия (Овдотья) Моисеева

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Торхов Федор Моисеев

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Устинья Моисеева

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Параскева Моисеева

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Торхов Стефан Моисеев

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Моисеева

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Торхов Фирст Моисеев

Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Варвара Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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