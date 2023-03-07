Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евдокия (Овдотья) Моисеева
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Торхов Федор Моисеев
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Устинья Моисеева
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Параскева Моисеева
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Моисеева
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Торхов Фирст Моисеев
Мать ребёнка: Торхова Варвара Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Варвара Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795