Куклева (Зеленовская) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленовский Александр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкая Марина Владимировна
Отец ребёнка: Куклев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклев Антон Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклев Владимир