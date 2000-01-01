Куклева (Зеленовская) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева (Зеленовская) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленовский Александр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкая Марина Владимировна

Отец ребёнка: Куклев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклев Антон Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклев Владимир

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