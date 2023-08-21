Багрецова Прасковья (Параскева) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова Прасковья (Параскева) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Багрецова Елена Савельевна

Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Багрецов Федот Савельевич

Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Бракосочетание
26.06.1842

Муж: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Багрецов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багрецова Марина Савельевна

Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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