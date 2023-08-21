Багрецова Прасковья (Параскева) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Багрецова Елена Савельевна
Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Багрецов Федот Савельевич
Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич
Бракосочетание
26.06.1842
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багрецова Марина Савельевна
Отец ребёнка: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич
Смерть
Неизвестно