(Малышева) Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Малышева) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Алексей Нестерович

Мать: Малышева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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