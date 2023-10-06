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Семериков Александр Матвеевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1746 и 1750

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1711 и 1715 г.р.

Мать

Между 1712 и 1727 г.р.

Жена

Между 1746 и 1747 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1750

Отец: Семериков Матвей Петрович

Мать: Семерикова Анна (Аграфена) Кондратьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1764 и 1769

Жена: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775

Сын: Семериков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Семериков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1780

Сын: Семериков Павел Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: Семерикова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Семериков Степан Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Семерикова) Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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