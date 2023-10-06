Семериков Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1746 и 1750
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1750
Бракосочетание
Между 1764 и 1769
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1775
Сын: Семериков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Семериков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1780
Сын: Семериков Павел Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: Семерикова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Семериков Степан Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Семерикова) Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Семерикова Евдокия Федоровна
Смерть
Между 1787 и 1825