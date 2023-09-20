Шахнович Анна Яхоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1916
Дата смерти18.01.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916
Отец: Бобовников Ейхон Я
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
18.01.1990