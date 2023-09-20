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Шахнович Анна Яхоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1916

Дата смерти

18.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916

Отец: Бобовников Ейхон Я

Мать: Бобовникова Хая Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахнович Борис Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Исаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
18.01.1990

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