Голубева (Голубева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Бракосочетание
23.11.1910
Золотов Дмитрий Гуриевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет Голубева Мария Алексеевна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. Золотов Иван. Поручител... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910