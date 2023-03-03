Голубева (Голубева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Голубева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Голубев Алексей Илларионович

Мать: Голубева Васса Владимировна

Бракосочетание
23.11.1910

Муж: Золотов Дмитрий Гуриевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Золотов Дмитрий Гуриевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 18 лет Голубева Мария Алексеевна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Первым браком. Золотов Иван. Поручител... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1910
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