Иванова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.01.1910
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1935
Сын: Решетов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Решетов Василий Васильевич
д.Орешково Лотошинский район Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1937
Сын: Решетов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Решетов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Решетов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1988