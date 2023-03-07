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Иванова Мария Ивановна

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Место рождения

Скворотыня, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

26.01.1910

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Скворотыня, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1935

Сын: Решетов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Решетов Василий Васильевич

д.Орешково Лотошинский район Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1937

Сын: Решетов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Орешково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1939

Сын: Решетов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Решетов Василий Васильевич

Орешково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Василий Васильевич

Смерть
Около 1988
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