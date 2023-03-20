Степин Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степин Андрей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Степина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Степина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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