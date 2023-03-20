Степин Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Степина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Степина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно