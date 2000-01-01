Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Ефимов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Прокофий Максимов
Отец ребёнка: Максим Ефимов
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ефимов
Смерть
Неизвестно