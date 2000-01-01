Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Ефимов

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Прокофий Максимов

Отец ребёнка: Максим Ефимов

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ефимов

Смерть
Неизвестно
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