Филимонова (Костерина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костерина Николай
Рождение ребёнка
28.12.1952
Дочь: Яковлева Анна Авенировна
Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Сергей Авенирович
Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Татьяна Авенировна
Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно