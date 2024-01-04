Филимонова (Костерина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Костерина) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костерина Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1952

Дочь: Яковлева Анна Авенировна

Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Сергей Авенирович

Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Татьяна Авенировна

Отец ребёнка: Филимонов Авенир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Авенир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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