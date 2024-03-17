Щелкова Елена Алексеева-
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щелков Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Щелков Яков Яковлев
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щелков Яков Яковлев
Смерть
Неизвестно