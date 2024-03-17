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Щелкова Елена Алексеева-

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелков Яков Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Щелков Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Яковлев

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щелков Василий Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Яковлев

Смерть
Неизвестно

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