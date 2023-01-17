Фихтер Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиОколо 1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Фихтер Яков Яковлевич
Мать: Аммосова Пелагея
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Фихтер Яков Владимирович
Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.
Сын: Фихтер Василий Владимирович
Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фихтер Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна
Старое Село, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1910 ст.