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Фихтер Владимир Яковлевич

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Около 1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Фихтер Яков Яковлевич

Мать: Аммосова Пелагея

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Фихтер Яков Владимирович

Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.

Сын: Фихтер Василий Владимирович

Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фихтер Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Куренная Александра Ивановна

Старое Село, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренная Александра Ивановна

Смерть
Около 1910 ст.
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