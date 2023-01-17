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(Старкова) Мария Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1857

Отец: Старков Степан Никитич

Мать: Старкова Евдокия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: Михаил Осипов Щекотуров
Смерть
Неизвестно
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