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Швец Игорь Петрович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1972

Отец: Швец Петр Павлович

Мать: Швец Любовь Петровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1999

Жена: Швец Татьяна Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1999

Дочь: Швец Мария Игоревна

Мать ребёнка: Швец Татьяна Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.2007

Дочь: Швец Александра Игоревна

Мать ребёнка: Швец Татьяна Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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