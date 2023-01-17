Швец Игорь Петрович
Место рождения
Дата рождения02.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1972
Отец: Швец Петр Павлович
Мать: Швец Любовь Петровна
Бракосочетание
?.01.1999
Жена: Швец Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1999
Дочь: Швец Мария Игоревна
Мать ребёнка: Швец Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.2007
Дочь: Швец Александра Игоревна
Мать ребёнка: Швец Татьяна Николаевна