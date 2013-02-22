Манакова (Зуева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакова (Зуева) Мария Александровна

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Место рождения

д.Дьяково (с\сВяльцево)

Дата рождения

24.09.1931

Дата смерти

22.02.2013

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Зуева АЛЕКСАНДРА Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево)
Образование
1950
Кологрив Костромской обл
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Зуев Валерий

Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
24.08.1962

Муж: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск
Рождение ребёнка
10.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич

Новосибирск, Россия
Крещение
Неизвестно
Godparents:кока(крестная) Дуня
Смерть
22.02.2013
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск
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