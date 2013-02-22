Манакова (Зуева) Мария Александровна
Место рожденияд.Дьяково (с\сВяльцево)
Дата рождения24.09.1931
Дата смерти22.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1931
д.Дьяково (с\сВяльцево)
Образование
1950
Кологрив Костромской обл
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Зуев Валерий
Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич
Новосибирск, Россия
Бракосочетание
24.08.1962
Новосибирск
Рождение ребёнка
10.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манаков Дмитрий Андреевич
Новосибирск, Россия
Крещение
Неизвестно
Godparents:кока(крестная) Дуня
Смерть
22.02.2013
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск