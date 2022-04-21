Михеева (Луценко) Александра Никаноровна
Место рождения
Дата рождения28.04.1927
Дата смерти21.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1927
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.04.2022