Михеева (Луценко) Александра Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Луценко) Александра Никаноровна

Место рождения

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.04.1927

Дата смерти

21.04.2022

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1927

Отец: Луценко Никанор Николаевич

Мать: Луценко Елена Никифоровна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.04.2022
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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