Харитонова (Харитонова) Августа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Харитонова) Августа Ивановна

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

08.12.1896

Дата смерти

27.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896

Отец: Харитонов Иван Филлипович

Мать: Харитонова Евлампия Лукьянова

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.12.1918

Дочь: Давыдова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.01.1926

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1930

Сын: Григорьев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.07.1936

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Яков Федорович

Смерть
27.09.1985
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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