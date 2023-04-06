Харитонова (Харитонова) Августа Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1896
Дата смерти27.09.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896
Рождение ребёнка
03.12.1918
Дочь: Давыдова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1926
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1930
Сын: Григорьев Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1936
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Григорьев Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно