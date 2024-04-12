Бурнасова (Филиппова) Наталья
Место рождения
Дата рождения03.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980
Отец: Филиппов Петр
Мать: Захаренкова Нина
Рождение ребёнка
17.02.2005
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Бурнасов Сергей
Рождение ребёнка
28.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурнасов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Бурнасов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурнасов Сергей