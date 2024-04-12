Бурнасова (Филиппова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнасова (Филиппова) Наталья

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Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.06.1980

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980

Отец: Филиппов Петр

Мать: Захаренкова Нина

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.2005

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Бурнасов Сергей

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурнасов Сергей

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бурнасов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнасов Сергей

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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