(Нискоблинова) Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нискоблинова) Васса Алексеева
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
27.05.1886
Дочь: (Нискоблинова) Феодосия Алексиева
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
21.11.1887
Сын: Нискоблинов Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Нискоблинов Петр Алексеев
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
20.03.1892
Дочь: (Нискоблинова) Дария Алексеева
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
20.03.1892
Сын: Нискоблинов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
12.12.1893
Дочь: (Нискоблинова) Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: (Нискоблинова) Настасия Алексиева
Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин