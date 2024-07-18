(Нискоблинова) Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нискоблинова) Васса Алексеева

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
27.05.1886

Дочь: (Нискоблинова) Феодосия Алексиева

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
21.11.1887

Сын: Нискоблинов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Нискоблинов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
20.03.1892

Дочь: (Нискоблинова) Дария Алексеева

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
20.03.1892

Сын: Нискоблинов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: (Нискоблинова) Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: (Нискоблинова) Настасия Алексиева

Отец ребёнка: Нискоблинов Алексей Козьмин

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