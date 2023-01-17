Назаров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938
Рождение ребёнка
10.01.1963
Мать ребёнка: Назарова Галина Алексеевна
Прокшино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1969
Дочь: Власичева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Назарова Галина Алексеевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно