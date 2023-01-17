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Назаров Василий Михайлович

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Место рождения

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938

Отец: Назаров Михаил Васильевич

Мать: Назарова Клавдия Андреевна

Никиткино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1963

Сын: Назаров Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Галина Алексеевна

Прокшино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1969

Дочь: Власичева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Назарова Галина Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Галина Алексеевна

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