Герасимов Василий Калинников
Место рождения
Дата рождения01.03.1889
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889
Бракосочетание
17.02.1910
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1911
Дочь: Герасимова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: (Герасимова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: (Герасимова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1921
Дочь: Герасимова Алина Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова
Смерть
Около 1957
Причина смерти: Болезнь