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Герасимов Василий Калинников

Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

01.03.1889

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889

Отец: Герасимов Калинник Ильин

Мать: Герасимова Евдокия Калинникова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Дочь: Герасимова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: (Герасимова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: (Герасимова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1921

Дочь: Герасимова Алина Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Около 1957
Причина смерти: Болезнь

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