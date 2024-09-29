Торова (Мордвинкина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1871
Дата смерти07.03.1944
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871
Отец: Мордвинкин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
07.12.1903
Дочь: Костерина (Торова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Торова) Анна
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Умнова (Беланина) (Торова) Мария
Отец ребёнка: Торов Василий
Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1910
Сын: Торов Тимофей
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Капустина (Торова) Лидия
Отец ребёнка: Торов Василий
Рождение ребёнка
25.01.1921
Дочь: Подкопаева (Торова) Татьяна
Отец ребёнка: Торов Василий
Смерть
07.03.1944