Торова (Мордвинкина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торова (Мордвинкина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1871

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1871

Отец: Мордвинкин Михаил

Мать: Мордвинкина (Наумова) Онисья

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1900

Сын: Торов (Мордвинкин) Иван

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Торов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
07.12.1903

Дочь: Костерина (Торова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Торова) Анна

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Умнова (Беланина) (Торова) Мария

Отец ребёнка: Торов Василий

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1910

Сын: Торов Тимофей

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Капустина (Торова) Лидия

Отец ребёнка: Торов Василий

Рождение ребёнка
25.01.1921

Дочь: Подкопаева (Торова) Татьяна

Отец ребёнка: Торов Василий

Смерть
07.03.1944

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