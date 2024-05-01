Корогодина (Игнатова) Надежда Семёновна 05.12.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корогодина (Игнатова) Надежда Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962

Отец: Игнатов Семён

Мать: Игнатова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1984

Дочь: Бозрикова (Корогодина) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Корогодин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.04.1987

Дочь: Жидкова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Корогодин Алексей Владимирович

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