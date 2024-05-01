Корогодина (Игнатова) Надежда Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1962
Отец: Игнатов Семён
Мать: Игнатова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1984
Дочь: Бозрикова (Корогодина) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Корогодин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.04.1987
Дочь: Жидкова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Корогодин Алексей Владимирович