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Белозёров Денис Владимирович

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Место рождения

г. Моздок РСО-Алания

Дата рождения

10.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978

Отец: Белозёров Владимир Васильевич

Мать: Белозёрова Лариса Николаевна

г. Моздок РСО-Алания
Бракосочетание
25.09.1998

Жена: Белозёрова Надежда Владимировна

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
07.03.2001

Дочь: Белозёрова Наталья Денисовна

Мать ребёнка: Белозёрова Надежда Владимировна

г. Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
19.07.2006

Дочь: Белозёрова Кира Денисовна

Мать ребёнка: Маллуева Олеся

г. Красноярск
Рождение ребёнка
25.11.2011

Сын: Рослик Матвей Денисович

Мать ребёнка: Рослик Елена Владимировна

г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослик Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маллуева Олеся

г. Красноярск
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