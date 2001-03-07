Белозёров Денис Владимирович
Место рожденияг. Моздок РСО-Алания
Дата рождения10.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978
г. Моздок РСО-Алания
Бракосочетание
25.09.1998
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
07.03.2001
Дочь: Белозёрова Наталья Денисовна
Мать ребёнка: Белозёрова Надежда Владимировна
г. Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
19.07.2006
Дочь: Белозёрова Кира Денисовна
Мать ребёнка: Маллуева Олеся
г. Красноярск
Рождение ребёнка
25.11.2011
Мать ребёнка: Рослик Елена Владимировна
г. Уссурийск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маллуева Олеся
г. Красноярск