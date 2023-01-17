Столбов Ларион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Василиса Ларионовна
Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Столбов Терентий Ларионович
Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Фоткеевна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область