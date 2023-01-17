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Столбов Ларион Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Столбов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Столбов Ефим Ларионович

Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Василиса Ларионовна

Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Столбов Терентий Ларионович

Мать ребёнка: Агафья Фоткеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Фоткеевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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