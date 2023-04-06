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Осипов Дмитрий Валентинович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1969

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.2002

Сын: Осипов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Осипова Наталья Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.2008

Сын: Осипов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Осипова Наталья Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Наталья Дмитриевна

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