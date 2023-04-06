Осипов Дмитрий Валентинович
Место рождения
Дата рождения21.07.1969
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2002
Мать ребёнка: Осипова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.01.2008
Мать ребёнка: Осипова Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно