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Klint (Klint) Liso
Klint (Klint) Liso
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1852
Пол
Женский
Отец
Klint Jüri
1813 г.р.
Мать
Klint (Meister) Liso
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1852
Отец:
Klint Jüri
Мать:
Klint Liso
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