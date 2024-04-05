Pyśk Andrzej
Место рожденияOsuchowa/Poręba akt 52/1869
Дата рождения17.05.1869
Дата смерти06.05.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1869
Отец: Pyśk Marcin
Osuchowa/Poręba akt 52/1869
Бракосочетание
29.01.1894
Poręba akt 6/1894
Рождение ребёнка
08.04.1895
Сын: Pyśk Dionizy
Мать ребёнка: Pyśk,Bogdan (Wojkowska) Julianna
Osuchowa/Poręba akt 92/1895
Смерть
06.05.1895
, Osuchowa/Poręba akt 66/1895