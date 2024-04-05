Pyśk Andrzej 17.05.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pyśk Andrzej

Место рождения

Osuchowa/Poręba akt 52/1869

Дата рождения

17.05.1869

Дата смерти

06.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1869

Отец: Pyśk Marcin

Мать: Pyśk (Piórkowska) Marianna

Osuchowa/Poręba akt 52/1869
Бракосочетание
29.01.1894

Жена: Pyśk,Bogdan (Wojkowska) Julianna

Poręba akt 6/1894
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Pyśk Dionizy

Мать ребёнка: Pyśk,Bogdan (Wojkowska) Julianna

Osuchowa/Poręba akt 92/1895
Смерть
06.05.1895
, Osuchowa/Poręba akt 66/1895

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