Дубровский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский Александр

Место рождения

Тверская губерния, Россия

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дубровский Александр

Мать: Дубровская Мария

Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровский Георгий

Мать ребёнка: Дубровская Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Дубровская Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Елизавета

Смерть
Неизвестно
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