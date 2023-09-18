Дубровский Александр
Место рожденияТверская губерния, Россия
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Дубровский Александр
Мать: Дубровская Мария
Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровский Георгий
Мать ребёнка: Дубровская Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Дубровская Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровская Елизавета
Смерть
Неизвестно