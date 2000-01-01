Курочкина (Редникова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1891
Дочь: Нурминская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Курочкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника