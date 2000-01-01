Курочкина (Редникова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Редникова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1891

Дочь: Нурминская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Курочкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Алексей (Александр?) Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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