Флагге (Флягге) (Слатина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1852
Сын: Флягге (флагге) Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.01.1854
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1856
Сын: Флягге (флагге) Александр Николаевич
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.04.1859
Сын: Флягге (флагге) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1862
Сын: Флягге (флагге) Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович
Рождение ребёнка
16.05.1865
Сын: Флягге (флагге) Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович