Флагге (Флягге) (Слатина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флагге (Флягге) (Слатина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1852

Сын: Флягге (флагге) Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.01.1854

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1856

Сын: Флягге (флагге) Александр Николаевич

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.04.1859

Сын: Флягге (флагге) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1862

Сын: Флягге (флагге) Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1865

Сын: Флягге (флагге) Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Флагге (флягге) Николай Александрович

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