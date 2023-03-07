Бабин Осип Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Бабин Архип Иванов
Мать: Бабина Федора Михеева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Осипова
Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Улита Осипова
Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Стефанида Осипова
Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Бабин Козьма Осипов
Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Параскева Осипова
Мать ребёнка: Бабина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Бабина Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Зиновья Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827