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Бабин Осип Архипов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Бабин Архип Иванов

Мать: Бабина Федора Михеева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабин Петр (Емельянов)

Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Осипова

Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Улита Осипова

Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Стефанида Осипова

Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бабин Козьма Осипов

Мать ребёнка: Бабина Зиновья Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Параскева Осипова

Мать ребёнка: Бабина Дарья Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Харлампий Осипов

Мать ребёнка: Бабина Дарья Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Дарья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Зиновья Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1827
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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