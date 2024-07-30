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Зорина Устинья Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

23.11.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Зорин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Зорин Григорий Васильевич

Шипицынской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.11.1892 ст.

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