Зорина Устинья Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смерти23.11.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зорин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Зорин Григорий Васильевич
Шипицынской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.11.1892 ст.