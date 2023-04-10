Чиркин Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1926
Дата смерти28.10.1992
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1926
Бракосочетание
25.04.1954
Жена: Чиркина Нина Васильевна
Кунцевский ЗАГС. ПА №009649
Рождение ребёнка
22.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркина Нина Васильевна
Смерть
28.10.1992
Хованское кладбище. Западная территория (запад) о регистрации на участке № 3 Н, могила № 6237