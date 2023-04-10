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Чиркин Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1926

Дата смерти

28.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1926

Отец: Чиркин Григорий Федорович

Мать: Чиркина Евгения Гавриловна

Бракосочетание
25.04.1954

Жена: Чиркина Нина Васильевна

Кунцевский ЗАГС. ПА №009649
Рождение ребёнка
22.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркина Нина Васильевна

Смерть
28.10.1992
Хованское кладбище. Западная территория (запад) о регистрации на участке № 3 Н, могила № 6237
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