Кузовлева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Кузовлев Александр

Отец ребёнка: Кузовлев1 Михаил

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1914

Дочь: Кузовлева Клавдия

Отец ребёнка: Кузовлев1 Михаил

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовлев1 Михаил

Смерть
Неизвестно
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