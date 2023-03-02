Кузовлева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1913
Сын: Кузовлев Александр
Отец ребёнка: Кузовлев1 Михаил
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1914
Дочь: Кузовлева Клавдия
Отец ребёнка: Кузовлев1 Михаил
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузовлев1 Михаил
Смерть
Неизвестно