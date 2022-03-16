Игнаткевич Сафия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнаткевич Сафия Валерьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2022

Отец: Игнаткевич Валерий Валерьевич

Мать: Михеева Мигачева Евгения Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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