Маруськов Егор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти20.03.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Соловьева (Маруськова) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.1894 ст.
от тифозной горячки