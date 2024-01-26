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Маруськов Егор Андреевич

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

20.03.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Маруськов Андрей Максимович

Мать: Маруськова Дарья Ивановна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Маруськов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Соловьева (Маруськова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Маруськов Семен Егорович

Мать ребёнка: не указана

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.03.1894 ст.
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
от тифозной горячки

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