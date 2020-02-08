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Чащин Игорь Геннадьевич
Чащин Игорь Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1971
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Чащина) Зоя Степановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1971
Отец: не указан
Мать:
Зоя Степановна
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