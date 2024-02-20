Вейдманн (Тёбэ) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн (Тёбэ) Юлия

Место рождения

Германия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линда

Отец ребёнка: Вейдманн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вейдманн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилли

Отец ребёнка: Вейдманн Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя

Отец ребёнка: Вейдманн Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейдманн Александр

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