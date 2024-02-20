Вейдманн (Тёбэ) Юлия
Место рожденияГермания
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линда
Отец ребёнка: Вейдманн Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вейдманн Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилли
Отец ребёнка: Вейдманн Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Отец ребёнка: Вейдманн Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вейдманн Александр