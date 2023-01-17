Косарева (Кубрак) Людмила
Место рождения
Дата рождения15.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987
Отец: Кубрак Николай
Мать: Кубрак Наталья
Бракосочетание
20.08.2007
Муж: Косарев Александр
Рождение ребёнка
14.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарев Александр
Рождение ребёнка
23.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарев Александр