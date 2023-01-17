Косарева (Кубрак) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Кубрак) Людмила

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Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

15.05.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987

Отец: Кубрак Николай

Мать: Кубрак Наталья

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
20.08.2007

Муж: Косарев Александр

Рождение ребёнка
14.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Александр

Рождение ребёнка
23.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Александр

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