Радостева Лукерья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Евдокия Малахиева
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Васса Малахиева
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Степанида Малахиева
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Матрона Малахиева
Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно