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Радостева Лукерья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Евдокия Малахиева

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Васса Малахиева

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Степанида Малахиева

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Радостев Степан Малахиев

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Радостев Антон Малахиев

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Матрона Малахиева

Отец ребёнка: Радостев Малахий Аксенов

Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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