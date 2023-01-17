Самылов Матвей - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылов Матвей -

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Место рождения

Пустошь, что был починок Борисовской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустошь, что был починок Борисовской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылов Фрол Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самылов Дорофей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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