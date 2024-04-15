Казаринова Калерия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова Калерия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.

Сын: Казаринов Иван Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
29.06.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Петрович Шабанов
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Казаринов Антон Федорович

Отец ребёнка: Казаринов Федор Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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