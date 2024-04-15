Казаринова Калерия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Казаринов Федор Иванович
Восприемник
29.06.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Петрович Шабанов
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.
Сын: Казаринов Антон Федорович
Отец ребёнка: Казаринов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно